Il nuovo Dpcm con la stretta già nella serata del 12 ottobre? (Di lunedì 12 ottobre 2020) 'Sto tornando a Roma, ho un incontro con le Regioni perché stasera vorremmo varare il nuovo Dpcm con le misure anti Covid': il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante il punto stampa di oggi ... Leggi su today (Di lunedì 12 ottobre 2020) 'Sto tornando a Roma, ho un incontro con le Regioni perché stasera vorremmo varare ilcon le misure anti Covid': il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante il punto stampa di oggi ...

fanpage : ?? Ultim'ora L'annuncio del Ministro Speranza: sono vietate tutte le feste private. - Noiconsalvini : #SALVINI SUL NUOVO DPCM ANTI-COVID: «IL GOVERNO CI COINVOLGA, LE MASCHERINE NON BASTANO, CI VOGLIONO SOLDI» - Corriere : ?? Stop allo sport amatoriale non regolamentato (le partite fra amici) e sì alle attività delle società che hanno at… - lamp_az : RT @20ennipaperoni: Il nuovo DPCM in sintesi - infoitsport : Il virologo Pregliasco: 'Chiusure selettive? Dipenderà da noi e dal nuovo galateo del DPCM' -