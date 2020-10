I bauli in Piazza Duomo come casse da morto (Di lunedì 12 ottobre 2020) Piazza Duomo, a Milano, invasa da oltre mille bauli. Oltre mille lavoratori dello spettacolo, fonici, musicisti, tecnici di palco, delle luci, ingegneri del suono, impossibile nominarli tutti, vestiti di nero, non perché il nero sia cool, almeno in questo caso, ma perché da noi il nero è anche il colore del lutto, oltre che di certo rock, lì, dietro quei flight case, questo il nome preciso di quei bauli, a cristallizzare una situazione senza precedenti. Oltre sette mesi di fermo quasi totale per il comparto dello spettacolo, fermato da decreti del presidente che, diciamolo, hanno usato nei confronti del mondo dello spettacolo una rigidità assai più ferma di quanto non abbiano fatto con tutto il resto, niente concerti, niente eventi, niente spettacoli in Piazza, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020), a Milano, invasa da oltre mille. Oltre mille lavoratori dello spettacolo, fonici, musicisti, tecnici di palco, delle luci, ingegneri del suono, impossibile nominarli tutti, vestiti di nero, non perché il nero sia cool, almeno in questo caso, ma perché da noi il nero è anche il colore del lutto, oltre che di certo rock, lì, dietro quei flight case, questo il nome preciso di quei, a cristallizzare una situazione senza precedenti. Oltre sette mesi di fermo quasi totale per il comparto dello spettacolo, fermato da decreti del presidente che, diciamolo, hanno usato nei confronti del mondo dello spettacolo una rigidità assai più ferma di quanto non abbiano fatto con tutto il resto, niente concerti, niente eventi, niente spettacoli in, ...

