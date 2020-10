Gabriel Garko, la verità sul coming out: "Al Gf Vip non volevo farlo" - (Di lunedì 12 ottobre 2020) Novella Toloni L'attore, ospite di Live, ha svelato il retroscena legato al suo coming out. Nella Casa era entrato per mettere a tacere Adua Del Vesco che da giorni parlava della loro finta relazione "Non l'ho studiato a tavolino e non volevo pubblicità", Gabriel Garko ha messo la parola fine al suo coming out. Ospite di Barbara d'Urso a Live l'attore è tornato a parlare della sua rivelazione fatta poche settimane fa all'interno della casa del Grande Fratello Vip, chiudendo di fatto un cerchio aperto da anni. Negli studi del programma domenicale di Barbara d'Urso Gabriel Garko ha salutato il suo pubblico, svelando: "Da stasera non mi vedrete più in televisione". Ma si è tolto anche gli ultimi sassolini dalla scarpe su una vicenda ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Novella Toloni L'attore, ospite di Live, ha svelato il retroscena legato al suoout. Nella Casa era entrato per mettere a tacere Adua Del Vesco che da giorni parlava della loro finta relazione "Non l'ho studiato a tavolino e nonpubblicità",ha messo la parola fine al suoout. Ospite di Barbara d'Urso a Live l'attore è tornato a parlare della sua rivelazione fatta poche settimane fa all'interno della casa del Grande Fratello Vip, chiudendo di fatto un cerchio aperto da anni. Negli studi del programma domenicale di Barbara d'Ursoha salutato il suo pubblico, svelando: "Da stasera non mi vedrete più in televisione". Ma si è tolto anche gli ultimi sassolini dalla scarpe su una vicenda ...

