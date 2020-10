Foggia (ds Benevento): “Llorente è saltato per colpa della liste. La salvezza il nostro scudetto” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Intervistato da Radio Crc, il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia, ha tracciato un bilancio sul mercato degli stregoni, parlando dell’obbiettivo Llorente, sfumato per un nulla. Un attaccante inseguito per mesi dai sanniti. Queste le sue parole: “Siamo molto soddisfatti del mercato che abbiamo portato avanti a Benevento, ci siamo mossi con largo anticipo, facendo le cose seriamente. Sono state scritte molte cose fantastiche, su giocatori che seguivamo, campioni ai quali non avevamo neanche pensato. Ma su una trattativa c’era qualcosa di vero. Abbiamo inseguito a lungo Fernando Llorente, ma problemi per la compilazione delle liste hanno fatto cadere la trattativa. Il ragazzo aveva dato la sua disponibilità, con il Napoli avevamo tutti gli accordi, ma purtroppo non siamo riusciti a ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 ottobre 2020) Intervistato da Radio Crc, il direttore sportivo del, Pasquale, ha tracciato un bilancio sul mercato degli stregoni, parlando dell’obbiettivo Llorente, sfumato per un nulla. Un attaccante inseguito per mesi dai sanniti. Queste le sue parole: “Siamo molto soddisfatti del mercato che abbiamo portato avanti a, ci siamo mossi con largo anticipo, facendo le cose seriamente. Sono state scritte molte cose fantastiche, su giocatori che seguivamo, campioni ai quali non avevamo neanche pensato. Ma su una trattativa c’era qualcosa di vero. Abbiamo inseguito a lungo Fernando Llorente, ma problemi per la compilazione dellehanno fatto cadere la trattativa. Il ragazzo aveva dato la sua disponibilità, con il Napoli avevamo tutti gli accordi, ma purtroppo non siamo riusciti a ...

