Focolaio in casa per anziani ai Colli Aminei, 48 i positivi (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sono 48 i positivi in una residenza per anziani ai Colli Aminei, scoppia il Focolaio. Quasi tutti i contagiati sarebbero asintomatici, fatta eccezione per qualche caso che ha presentato sintomi lievi. Tutti sono in isolamento all’interno della struttura stessa. Intanto, però, l’Asl sta monitorando costantemente la situazione con un lavoro di isolamento dei negatevi dai … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sono 48 iin una residenza perai, scoppia il. Quasi tutti i contagiati sarebbero asintomatici, fatta eccezione per qualche caso che ha presentato sintomi lievi. Tutti sono in isolamento all’interno della struttura stessa. Intanto, però, l’Asl sta monitorando costantemente la situazione con un lavoro di isolamento dei negatevi dai … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

infoitinterno : Focolaio in una casa di riposo a Napoli: 48 positivi su 225 tamponi - infoitinterno : Focolaio in una casa per anziani: 48 positivi - juornoit : #juorno focolaio di contagio in una casa per anziani di Napoli con 48 positivi - paolochiariello : #juorno focolaio di contagio in una casa per anziani di Napoli con 48 positivi - sicomunicazione : New post: Focolaio nella casa dei Colli Aminei, identificato e isolato -