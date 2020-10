Feste private, l’assurdo divieto di Speranza. Ora non trasformiamoci in un esercito di spioni (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma, 12 ott – Vietato non vietare. E’ lo slogan implicito che sembra insinuarsi nei meandri del governo, almeno a sentir parlare certi ministri e a leggere le ipotesi al vaglio per il prossimo Dpcm. E’ un ribaltone concettuale in campo progressista che rispecchia la tendenza securitaria prodotta dall’allarmismo dilagante sul coronavirus, che si fa scudo di una disarmante acquiescenza acritica. Così Roberto Speranza, titolare del dicastero della Salute, ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai3, è arrivato a incitare i cittadini a fare la spia per aiutare le autorità a smascherare il nuovo nemico dell’esecutivo giallofucsia: l’organizzatore di Feste private. Il ministro confida dunque in un esercito di delatori rancorosi, guardie giurate ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma, 12 ott – Vietato non vietare. E’ lo slogan implicito che sembra insinuarsi nei meandri del governo, almeno a sentir parlare certi ministri e a leggere le ipotesi al vaglio per il prossimo Dpcm. E’ un ribaltone concettuale in campo progressista che rispecchia la tendenza securitaria prodotta dall’allarmismo dilagante sul coronavirus, che si fa scudo di una disarmante acquiescenza acritica. Così Roberto, titolare del dicastero della Salute, ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai3, è arrivato a incitare i cittadini a fare la spia per aiutare le autorità a smascherare il nuovo nemico dell’esecutivo giallofucsia: l’organizzatore di. Il ministro confida dunque in undi delatori rancorosi, guardie giurate ...

