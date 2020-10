Ex coppia del Gf Vip messa alla gogna da Fabrizio Corona | “Non era amore”

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 12 ottobre 2020)commenta i finti gossip e, in un’intervista registrata per Live! Non è la D’Urso, sbugiarda pubblicamente unanata nella casa del Grande Fratello Vip. Le rivelazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sulle coppie create a tavolino per gossip, ha aperto un vaso di Pandora. Nei salotti televisivi non si fa … L'articolo Exdel Gf Vipda: “Non era amore” proviene da www.meteoweek.com.