Cy4gate sigla partnership con Gartner (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) – Cy4gate, società attiva nel mercato della cybersecurity quotata all’AIM Italia, ha siglato un accordo con Gartner, multinazionale americana di ricerca e consulenza, leader a livello globale per consulenza e advisory nel mondo dell’IT. La società farà leva su questa partnership per accelerare la crescita del proprio business, specificamente nei segmenti “Cyber Security” e “Decision Intelligence”, anche grazie alla definizione della miglior strategia commerciale e di posizionamento sul mercato internazionale. “La partnership con Gartner rappresenta un’importante opportunità per Cy4gate, e si inserisce perfettamente nel nostro piano strategico di crescita a livello nazionale e ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Teleborsa) –, società attiva nel mercato della cybersecurity quotata all’AIM Italia, hato un accordo con, multinazionale americana di ricerca e consulenza, leader a livello globale per consulenza e advisory nel mondo dell’IT. La società farà leva su questaper accelerare la crescita del proprio business, specificamente nei segmenti “Cyber Security” e “Decision Intelligence”, anche grazie alla definizione della miglior strategia commerciale e di posizionamento sul mercato internazionale. “Laconrappresenta un’importante opportunità per, e si inserisce perfettamente nel nostro piano strategico di crescita a livello nazionale e ...

