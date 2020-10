Bolla Serie A, si pensa ad un isolamento stile NBA con test ogni 4 giorni (Di lunedì 12 ottobre 2020) Bolla Serie A – Il numero dei calciatori contagiati dal Covid cresce e la Serie A trema. Una situazione che ha fatto scattare l’allerta nel campionato italiano, la cui regolarità resta appesa all’aumento dei giocatori positivi e alla contemporanea necessità di continuare a giocare. Aspetti difficili da combinare in una situazione di grande incertezza come questa e con tante variabili in gioco anche a livello normativo. Ecco allora spuntare l’ipotesi di una Bolla in stile NBA anche per la Serie A. Un’idea che circola da tempo, ma bisognerebbe anche valutare la disponibilità dei giocatori a questo isolamento forzato. Al momento la questione non è stata affrontata ufficialmente in nessuna sede, ma ... Leggi su giornal (Di lunedì 12 ottobre 2020)A – Il numero dei calciatori contagiati dal Covid cresce e laA trema. Una situazione che ha fatto scattare l’allerta nel campionato italiano, la cui regolarità resta appesa all’aumento dei giocatori positivi e alla contemporanea necessità di continuare a giocare. Aspetti difficili da combinare in una situazione di grande incertezza come questa e con tante variabili in gioco anche a livello normativo. Ecco allora spuntare l’ipotesi di unainNBA anche per laA. Un’idea che circola da tempo, ma bisognerebbe anche valutare la disponibilità dei giocatori a questoforzato. Al momento la questione non è stata affrontata ufficialmente in nessuna sede, ma ...

ZZiliani : ULTIMORA. La FIGC informa che a partire da sabato 17 la serie A riprenderà le attività sotto un’unica bolla. La str… - repubblica : Juventus, la bolla si è sgonfiata: segnalati in procura i giocatori volati all'estero - infoitsport : Repubblica - Serie A, si studia la 'bolla' per evitare un nuovo lockdown. Ma c'è un ostacolo - PierPastore : @Torrenapoli1 Alla fine la bolla è durata da luglio ad ora. La bolla Serie A durerebbe da ora a maggio. La soluzio… - SantellaMarco : RT @CalcioFinanza: La #SerieA studia la “bolla” per evitare il collasso -

Ultime Notizie dalla rete : Bolla Serie Repubblica - Serie A, si studia la 'bolla' per evitare un nuovo lockdown. Ma c'è un ostacolo Fcinternews.it I Lakers vincono il titolo Nba, Miami si arrende in finale 4-2. Lebron l'Mvp. Dedicato a Kobe Bryant

Nella 'bolla' di Orlando, nella notte italiana, il quintetto californiano ha chiuso sul 4-2 la serie di finale con Miami Heat, battendo i rivali in gara-6 per 106-93, subentrando così nell'albo d ...

Caos coronavirus, ecco come la Serie A può evitare il collasso

Di recente i 20 medici sportivi dei club di Serie A si sono incontrati per capire come poter attuare il protocollo per arrivare fino alla fine di una stagione difficile ed anomala. Come funziona la ...

Nella 'bolla' di Orlando, nella notte italiana, il quintetto californiano ha chiuso sul 4-2 la serie di finale con Miami Heat, battendo i rivali in gara-6 per 106-93, subentrando così nell'albo d ...Di recente i 20 medici sportivi dei club di Serie A si sono incontrati per capire come poter attuare il protocollo per arrivare fino alla fine di una stagione difficile ed anomala. Come funziona la ...