A Pavia barista in pausa sigaretta si abbassa la mascherina | 400 euro di multa

Pavia, 12 ott – Si è abbassata la mascherina per fumare una sigaretta durante una pausa dal lavoro: dovrà pagare 400 euro di multa. E' accaduto a Pavia, dove venerdì sera una giovane barista, Ilenia, è stata sanzionata dagli agenti della polizia locale fuori dal bar "L'Ombra de Vin", in cui lavora, perché – come recita il verbale – "non usava correttamente la mascherina in una zona di forte flusso". La titolare della ragazza, Samanta, ha annunciato che farà ricorso: "Non paghiamo, non c'era assembramento e rispettiamo sempre le regole", ha detto. La titolare del bar: "Era a più di un metro da ...

