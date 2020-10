No mask a Roma, in 90 a rischio multa e denuncia (Di domenica 11 ottobre 2020) ROMA – È di circa 90 persone, il bilancio degli identificati dalle forze dell’ordine durante le manifestazioni che si sono tenute ieri a Roma, perché trovati senza mascherina sul volto. Tra questi ci sarebbe anche il leader romano di Forza Nuova Giuliano Castellino. La posizione di tutti gli identificati è al vaglio. Nelle prossime ore si deciderà se procedere con la sola sanzione amministrativa oppure nel caso di ulteriori violazioni alle normative, con la denuncia all’autorità giudiziaria. Leggi su dire (Di domenica 11 ottobre 2020) ROMA – È di circa 90 persone, il bilancio degli identificati dalle forze dell’ordine durante le manifestazioni che si sono tenute ieri a Roma, perché trovati senza mascherina sul volto. Tra questi ci sarebbe anche il leader romano di Forza Nuova Giuliano Castellino. La posizione di tutti gli identificati è al vaglio. Nelle prossime ore si deciderà se procedere con la sola sanzione amministrativa oppure nel caso di ulteriori violazioni alle normative, con la denuncia all’autorità giudiziaria.

