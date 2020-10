Nadal batte Djokovic e vince il Roland Garros | lo slam numero 20

(Di domenica 11 ottobre 2020) Rafaelè nella storia!col punteggio di 6-0 6-2 7-5. Partita a senso unico con lo spagnolo che ha dominato. Il serbo è apparso nervoso e non è riuscito a mettere in mostra il suo ...

HuffPostItalia : Rafael Nadal batte Novak Djokovic e vince il Roland Garros. Eguagliati i 20 slam di Federer - Corriere : Roland Garros, Nadal batte Djokovic e conquista il 20° Slam come Federer - Gazzetta_it : #Nadal nella storia! Batte #Djokovic e vince il #RolandGarros numero 13 e raggiunge #Federer a quota 20 slam - raygibbs1 : RT @paoloigna1: Nella leggenda lo era da un pezzo ma vincere 13 #RolandGarros nel tennis moderno è qualcosa di davvero molto oltre la norma… - invigilio : Rafa Nadal schianta Djokovic e trionfa al Roland Garros: è lui il più grande sportivo di tutti i tempi -

Ultime Notizie dalla rete : Nadal batte

Tennis, Rafa Nadal ha vinto il Roland Garros 2020. Novak Djokovic battuto in tre set (6-0 6-2 7-5). PARIGI (FRANCIA) – Rafa Nadal ha vinto il Roland Garros 2020. Tredicesimo trionfo a Parigi per lo ...PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Rafael Nadal ha battuto nettamente Novak Djokovic e ha fatto 13 al Roland Garros. Questi i successi centrati in carriera dallo spagnolo, in altrettanti finali giocate, ...