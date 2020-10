Maltempo a Trieste, annullata la Barcolana: è la prima volta nella storia (Di domenica 11 ottobre 2020) annullata la Barcolana per Maltempo. E’ la prima volta nella storia. Trieste – annullata la Barcolana per Maltempo. L’edizione numero numero 53 della manifestazione non si è potuta disputare per le condizioni meteo non buone. “Di fronte a queste condizioni meteo marine – ha detto il presidente della Svgb, Mitja Gialuz, riportato da La Repubblica – la gente di mare riconosce la necessità di mantenere gli equipaggi a terra e le imbarcazioni al sicuro. E’ una decisione impegnativa, ma necessaria per preservare tutto il popolo della Barcolana e rispetta gli equipaggi familiari con barche di piccola dimensione che sono il cuore di ... Leggi su newsmondo (Di domenica 11 ottobre 2020)laper. E’ lalaper. L’edizione numero numero 53 della manifestazione non si è potuta disputare per le condizioni meteo non buone. “Di fronte a queste condizioni meteo marine – ha detto il presidente della Svgb, Mitja Gialuz, riportato da La Repubblica – la gente di mare riconosce la necessità di mantenere gli equipaggi a terra e le imbarcazioni al sicuro. E’ una decisione impegnativa, ma necessaria per preservare tutto il popolo dellae rispetta gli equipaggi familiari con barche di piccola dimensione che sono il cuore di ...

TgrRaiFVG : ???? Annullata per maltempo (e principalmente per la #Bora) la #Barcolana52 nel golfo di #Trieste, la regata più aff… - il_piccolo : Trieste, #Barcolana52 annullata a causa del maltempo - RaiNews : Ad annunciarlo gli organizzatori dopo le indicazioni venute dalla Capitaneria di Porto #Barcolana #Trieste… - danytida : RT @il_piccolo: Trieste, #Barcolana52 annullata a causa del maltempo - il_piccolo : Maltempo a Trieste, intervento di sicurezza per due gru che si sono toccate -