LIVE – Trieste-Olimpia Milano 45-69, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 11 ottobre 2020) Allianz Trieste e AX Armani Exchange Milano si affrontano nel terzo turno del campionato di Serie A1 2020/2021. I giuliani hanno iniziato con due vittorie, una delle quali su Sassari. Naturalmente a punteggio pieno anche la squadra di Messina che tra Supercoppa, campionato ed Eurolega è ancora imbattuta in questo 2020. Domenica 11 ottobre alle ore 17.00 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Trieste-Olimpia Milano 45-69 FINE TERZO QUARTO 30′ – LEDAY! SCIPPIA DOYLE E APPOGGIA ALLO SCADERE DEL QUARTO! 45-69! 30′ – Leday sigla il massimo vantaggio dell’AX: 44-67. 29′ – Caldissimo Moraschini in questo ... Leggi su sportface (Di domenica 11 ottobre 2020) Allianze AX Armani Exchangesi affrontano nel terzo turno del campionato diA1. I giuliani hanno iniziato con due vittorie, una delle quali su Sassari. Naturalmente a punteggio pieno anche la squadra di Messina che tra Supercoppa, campionato ed Eurolega è ancora imbattuta in questo. Domenica 11 ottobre alle ore 17.00 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA45-69 FINE TERZO QUARTO 30′ – LEDAY! SCIPPIA DOYLE E APPOGGIA ALLO SCADERE DEL QUARTO! 45-69! 30′ – Leday sigla il massimo vantaggio dell’AX: 44-67. 29′ – Caldissimo Moraschini in questo ...

zazoomblog : LIVE – Trieste-Olimpia Milano 15-29 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Trieste-Olimpia #Milano #15-29… - sportface2016 : #LBASerieA LIVE – Trieste-Olimpia Milano, RISULTATO IN DIRETTA: segui il match dalle ore 17.00 - PianetaBasketIT : Allianz Pallacanestro Trieste vs AX Armani Exchange Milano | LIVE #LBASerieA - fabiocavagnera : Palla a due alle ore 17 per Trieste vs Olimpia Milano LIVE. Segui con noi la partita nella notra diretta testuale - OlimpiaMiNews : Palla a due alle ore 17 per Trieste vs Olimpia Milano LIVE. Segui con noi la partita nella notra diretta testuale -