"Il vero rischio per l'Italia? Pandemic fatigue". Curva dei contagi verticale, Capua da brividi: ci stiamo fregando da soli? (Di domenica 11 ottobre 2020) "La circolazione virale nelle scuole c'è, ma non è la causa dell'esplosione dei contagi". Ilaria Capua sgombra almeno un dubbio sull'epidemia di coronavirus in Italia. Forse è la seconda ondata, di sicuro siamo passati da 1.500 a 5mila casi al giorno, e la Curva è "verticale". "La mascherina va portata sempre, tranne che in casa e nella propria macchina se si è soli - spiega la virologa, direttore One Health Center of Excellence dell'Università della Florida, al Corriere della Sera -. Se si usa il car sharing meglio indossarla. Lavare e disinfettare le mani più spesso possibile. Il virus viene trasportato da goccioline pesanti che tendono a cadere rapidamente: ecco perché la distanza di due metri ci protegge". ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) "La circolazione virale nelle scuole c'è, ma non è la causa dell'esplosione dei". Ilariasgombra almeno un dubbio sull'epidemia di coronavirus in. Forse è la seconda ondata, di sicuro siamo passati da 1.500 a 5mila casi al giorno, e laè "". "La mascherina va portata sempre, tranne che in casa e nella propria macchina se si è- spiega la virologa, direttore One Health Center of Excellence dell'Università della Florida, al Corriere della Sera -. Se si usa il car sharing meglio indossarla. Lavare e disinfettare le mani più spesso possibile. Il virus viene trasportato da goccioline pesanti che tendono a cadere rapidamente: ecco perché la distanza di due metri ci protegge". ...

