Ferlaino | “Juve-Napoli? Gianni Agnelli non avrebbe mai rilasciato un’intervista come quella di Andrea”

Al Tg3 Campania un'intervista di Claudio Pappaianni all'ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino. "Il calcio ha dei problemi grandissimi, speriamo che si riesca a finire il campionato. Se il campionato si ferma non ci saranno più neanche i soldi per televisioni, sponsor, eccetera, sarebbe un disastro economico per il calcio. Ha difeso l'attuale numero uno dei calcio italiano. "La Federazione ha un grande personaggio, che è Gravina. Lo conosco da sempre. Spero che la sua preparazione – in questi anni si è fatto una grande cultura calcistica – riesca a far superare questa grande crisi del calcio italiano. "Il protocollo è perfetto, solo che c'è una frase finale che non va bene, cioè quando dice "salvo interventi statali e regionali".

