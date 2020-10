D’Aversa: “Juve-Napoli? Noi facemmo due settimane in quarantena, nessuno chiese del protocollo” (Di domenica 11 ottobre 2020) L’ex allenatore del Parma, Roberto D’Aversa, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb.com. Ha parlato anche del caso Juventus-Napoli e dell’intervento dell’Asl. “Da fuori è difficile. L’anno scorso però noi siamo stati due settimane in quarantena e nessuno ha chiesto se il protocollo potesse essere fattibile. Arriviamo a trovare le soluzioni soltanto dinanzi ai problemi. Ma commentare ciò che è successo a Napoli è difficile perché ci sono di mezzo altri enti. Un conto però è se ci sono due-tre persone, un altro se ce ne sono molti di più”. Per D’Aversa, il colpo di mercato, quest’anno, lo ha portato a casa il Napoli. “Osimhen del Napoli. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 ottobre 2020) L’ex allenatore del Parma, Roberto D’Aversa, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb.com. Ha parlato anche del caso Juventus-e dell’intervento dell’Asl. “Da fuori è difficile. L’anno scorso però noi siamo stati dueinha chiesto se il protocollo potesse essere fattibile. Arriviamo a trovare le soluzioni soltanto dinanzi ai problemi. Ma commentare ciò che è successo aè difficile perché ci sono di mezzo altri enti. Un conto però è se ci sono due-tre persone, un altro se ce ne sono molti di più”. Per D’Aversa, il colpo di mercato, quest’anno, lo ha portato a casa il. “Osimhen del. ...

