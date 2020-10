Covid, Monte di Procida: è stata una festa di matrimonio con 200 invitati a far esplodere il focolaio (Di domenica 11 ottobre 2020) Una festa di matrimonio con 200 invitati ha fatto esplodere un focolaio di contagi a Monte di Procida; nelle ultime ore sono stati registrati 13 casi positivi tutti riguardanti l’evento, tenutasi ad inizio settimana in un locale del vicino comune di Bacoli. Il sindaco, Giuseppe Pugliese, alle prime avvisaglie di concittadini che denunciavano sintomi del virus ed a conoscenza della massiccia partecipazione di famiglie del comune alla megafesta, venerdi’ scorso ha ‘blindato’ il territorio comunale chiudendo scuole, parchi pubblici e privati, sale giochi e di scommesse e circoli per anziani, vietando, inoltre, attivita’ sportive sia agonistiche che amatoriali, con l’intento di frenare l’espandersi del contagio. L'articolo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 ottobre 2020) Unadicon 200ha fattoun focolaio di contagi adi; nelle ultime ore sono stati registrati 13 casi positivi tutti riguardanti l’evento, tenutasi ad inizio settimana in un locale del vicino comune di Bacoli. Il sindaco, Giuseppe Pugliese, alle prime avvisaglie di concittadini che denunciavano sintomi del virus ed a conoscenza della massiccia partecipazione di famiglie del comune alla mega, venerdi’ scorso ha ‘blindato’ il territorio comunale chiudendo scuole, parchi pubblici e privati, sale giochi e di scommesse e circoli per anziani, vietando, inoltre, attivita’ sportive sia agonistiche che amatoriali, con l’intento di frenare l’espandersi del contagio. L'articolo ...

