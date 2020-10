Coronavirus in Italia, ultime notizie. Cts e governo: serve un solo tampone negativo per essere guarito. Viminale: 'Mascherina obbligatoria ... (Di domenica 11 ottobre 2020) ...circolate nei giorni scorsi era scritto che dall'obbligo di utilizzare la Mascherina erano esentati "i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o motoria" ma nel testo pubblicato in Gazzetta l'... Leggi su tpi (Di domenica 11 ottobre 2020) ...circolate nei giorni scorsi era scritto che dall'obbligo di utilizzare laerano esentati "i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o motoria" ma nel testo pubblicato in Gazzetta l'...

LegaSalvini : CORONAVIRUS, A NAPOLI GLI IMMIGRATI BALLANO IN STRADA SENZA MASCHERINA. MULTATI? 'NON DISTURBATELI, LORO POSSONO'. - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 11 ottobre: 5.456 nuovi casi e 26 morti - AMorelliMilano : In seguito all'abolizione dei #DecretiSalvini basterà dichiarare di provenire da un paese con un sistema sanitario… - franciungaro : RT @gdt62: 19 anni, il più giovane intubato d’Italia, ora #influencer per sensibilizzare i giovani by @e_galletti via @Corriere #COVID__1… - Spalviero2 : RT @AMorelliMilano: In seguito all'abolizione dei #DecretiSalvini basterà dichiarare di provenire da un paese con un sistema sanitario inad… -