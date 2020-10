Coronavirus, ecco perchè questa seconda ondata fa (molta) meno paura: la percentuale dei ricoverati è stabile sui dati dell’estate (Di domenica 11 ottobre 2020) L’Europa sta vivendo la seconda ondata di Coronavirus che è iniziata in concomitanza con l’arrivo della stagione autunnale, dapprima nei Paesi più freddi e umidi, e poi anche in quelli più miti come l’Italia dove i numeri del contagio sono aumentati sensibilmente negli ultimi giorni. La pandemia da Covid-19, quindi, si conferma tipicamente stagionale come tutti i virus che colpiscono l’apparato respiratorio, ma stavolta fa molta meno paura rispetto alla situazione di 6-7 mesi fa: non abbiamo alcuna emergenza sanitaria, nonostante i numeri dei contagiati sembrano apparentemente molto simili. In realtà, però, sembra di fronteggiare una malattia diversa: a marzo e aprile in Italia moriva il 13% dei contagiati, oggi muore ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020) L’Europa sta vivendo ladiche è iniziata in concomitanza con l’arrivo della stagione autunnale, dapprima nei Paesi più freddi e umidi, e poi anche in quelli più miti come l’Italia dove i numeri del contagio sono aumentati sensibilmente negli ultimi giorni. La pandemia da Covid-19, quindi, si conferma tipicamente stagionale come tutti i virus che colpiscono l’apparato respiratorio, ma stavolta farispetto alla situazione di 6-7 mesi fa: non abbiamo alcuna emergenza sanitaria, nonostante i numeri dei contagiati sembrano apparentemente molto simili. In realtà, però, sembra di fronteggiare una malattia diversa: a marzo e aprile in Italia moriva il 13% dei contagiati, oggi muore ...

Open_gol : Citati dal governatore del Veneto, sono in via di sperimentazione a Treviso. Ecco come funzionano negli Usa - stanzaselvaggia : Giulio Golia positivo al Coronavirus. Tra le altre cose era al processo Vannini in aula il 30 e non ha fatto le sue… - bambinogesu : In casa, a scuola, al parco o durante le visite ai parenti non bisogna mai abbassare l'attenzione verso il… - paoloigna1 : Sono appunto gli scenari probabilistici che il CTS deve presentare come quelli già presentati a Gennaio e Maggio co… - rossi_gianluigi : Ecco uno che ha cognizione di quello che c’è da fare. Che peraltro poi, al 90%, è logica e buon senso: sono cose ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ecco Coronavirus, ecco come fibrilleranno economie e mercati Startmag Web magazine Coronavirus, l'Italia si prepari per una nuova emergenza: a novembre boom di casi

In questi giorni chiunque di voi frequenti i social si è certamente imbattuto nella fotografia di un bigliettino che illustra i casi Covid del ...

Brescia, annullata sessione di allenamento pomeridiana

Decisione presa "per via dell'impossibilità di completare la sanificazione di tutti gli ambienti". Domani secondo giro di tamponi per la squadra di Lopez ...

In questi giorni chiunque di voi frequenti i social si è certamente imbattuto nella fotografia di un bigliettino che illustra i casi Covid del ...Decisione presa "per via dell'impossibilità di completare la sanificazione di tutti gli ambienti". Domani secondo giro di tamponi per la squadra di Lopez ...