Coronavirus | Arcuri “in arrivo 5 milioni di test rapidi”

(Di domenica 11 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ieri abbiamo chiuso la gara per acquisire almeno 5dirapidi antigenici, per aumentare la possibilità di rintracciare prima e meglio il virus”. Lo ha detto il Commissario Straordinario all’Emergenza Domenico, nel corso del programma di Raitre “Mezz’ora in più”.“Trentanove imprese hanno risposto a questa richiesta. In una settimana, massimo 10 giorni, li acquisiremo – ha detto ancora– Vogliamo continuare le dotazioni negli aeroporti, nei porti, ma anche ai medici di base, nelle scuole”. “I medici di territorio sono delle persone straordinarie, hanno avuto molte vittime, e abbiamo il dovere di attrezzarli di più e meglio, e loro di collaborare ancora di più”, ha ...

LEGGI ANCHE: Coronavirus in Italia, la mappa e i grafici interattivi Il commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri, ha escluso un nuovo lockdown nazionale. "Oggi non ci sono le condizioni per ...Sono 5.456 i nuovi casi di coronavirus in Italia secondo il bollettino diffuso oggi dal ministero della Salute. In calo i tamponi, che oggi sono 104.658, quasi 29mila meno di ieri. Covid, Arcuri: ...