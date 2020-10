Bari: senza mascherine, non distanziati. Con queste contestazioni sanzionati in 19 Ieri a Brindisi multe per 25 (Di domenica 11 ottobre 2020) senza mascherine, in giro nel centro di Brindisi. Multati 25 giovani. —– Diciannove sanzioni per violazioni alla normativa anti-Covid sono state elevate dalla Polizia locale di Bari Ieri sera a carico di giovani senza mascherine, al quartiere Poggiofranco, che non rispettavano la distanza interpersonale in luoghi particolarmente affollati e nei confronti di gestori di locali. In particolare sono stati sanzionati quattro dipendenti di un locale nel quartiere Madonnella per non aver indossato correttamente la mascherina di protezione ed è stato sanzionato anche il gestore per non aver assicurato la giusta distanza tra i clienti intenti a consumare alimenti e bevande. Sanzioni anti-Covid anche in un locale di Palese. Nell’ambito ... Leggi su noinotizie (Di domenica 11 ottobre 2020), in giro nel centro di. Multati 25 giovani. —– Diciannove sanzioni per violazioni alla normativa anti-Covid sono state elevate dalla Polizia locale disera a carico di giovani, al quartiere Poggiofranco, che non rispettavano la distanza interpersonale in luoghi particolarmente affollati e nei confronti di gestori di locali. In particolare sono statiquattro dipendenti di un locale nel quartiere Madonnella per non aver indossato correttamente la mascherina di protezione ed è stato sanzionato anche il gestore per non aver assicurato la giusta distanza tra i clienti intenti a consumare alimenti e bevande. Sanzioni anti-Covid anche in un locale di Palese. Nell’ambito ...

fattoquotidiano : Festa in ospedale a Bari senza mascherine, poi postano le foto sui social: provvedimenti disciplinari per 12 medici… - Buspirone : RT @ilmessaggeroit: Festa in reparto all'ospedale di Bari, le foto senza mascherina finiscono su Facebook: medici e infermieri rischiano de… - RuggeroCapretti : RT @guardiacostiera: #Ieri, la #GuardiaCostiera di #Bari ha individuato soggetti intenti a prelevare, senza autorizzazione, materiale rocci… - Riccardo957 : RT @ilgiornale: Procedimento disciplinare per 12 medici e 8 infermieri del GiovanniXXIII di Bari. Hanno fatto un party in reparto senza mas… - codeghino10 : RT @ilgiornale: Procedimento disciplinare per 12 medici e 8 infermieri del GiovanniXXIII di Bari. Hanno fatto un party in reparto senza mas… -