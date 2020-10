Allerta Meteo Lazio: domani criticità gialla per 24 ore (Di domenica 11 ottobre 2020) “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, lunedì 12 ottobre 2020, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con Allerta gialla per criticità idrogeologica su tutte le zone di Allerta del Lazio. La Sala Operativa Permanente della ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 11 ottobre 2020) “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizionirologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di, lunedì 12 ottobre 2020, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino conper criticità idrogeologica su tutte le zone didel. La Sala Operativa Permanente della ...

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Meteo Meteo CRONACA DIRETTA: ALLERTA METEO su ben 12 Regioni. TEMPORALI, VENTI FORTI e pure NEVE! EVOLUZIONE fino a SERA iLMeteo.it Meteo Vercelli: domenica variabile, poi discreto

I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente. lunedì, 12 ottobre: Bel tempo con sole splendente per l'intera ...

Meteo Taranto: variabile domenica, maltempo lunedì, qualche possibile rovescio martedì

Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente. lunedì, 12 ottobre: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono ...

