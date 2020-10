Whirlpool | ultima spiaggia per gli operai di Napoli Est | convocato tavolo al Mise

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– C’è un’per glidiEst. Il ministero dello Sviluppo Economico convocatra multinazionale e Governo per il prossimo 22 ottobre. A solo 9 giorni dal 31 ottobre, data in cui laha dichiarato la cessazione dell’attività di, si terrà così in videoconferenza alundi confronto sulla vertenza che pende sui lavoratori dell’area del capoluogo campano. All’vertice, presidiato dal ministro Stefano Patuanelli e dalla Sottosegretaria al ministero dello Sviluppo Economico Alessandra Todde, prenderanno parte anche le Regioni dove hanno sede gli ...