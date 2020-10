Trump e Greta a digiuno nel Nobel dei senza pace

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 10 ottobre 2020) Massimiliano Parente Il riconoscimento al World Food Programme spiazza favoriti ed aspiranti tali: era meglio darlo a Netflix... Ok, ilper laè andato al World Food Programme, benissimo, però che noia. Voglio dire: cosa c'è di più soporifero che premiare un'organizzazione. Non è che si possa spettegolare molto, e malignare, e lamentarsi, come sempre quando c'è una persona di mezzo. Tipo quando andò a Barack Obama, fu divertentissimo perché si era appena insediato, non aveva fatto niente, era solo un premio anti-Bush. Tant'è che Barack poi lanciò missili e droni come qualsiasi altro presidente.Anche perché ilper la, tra tutti i, è da sempre quello più inconsistente, ...