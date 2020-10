Reperti rubati restituiti a Pompei perché ‘causano cancro e problemi finanziari’ | Sgarbi | “Solo a Napoli la sfortuna è più forte del diritto”

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 10 ottobre 2020) Una “maledizione“, così viene definita in una lettera, quella che si sarebbe abbattuta negli ultimi 15 anni sulla donna canadese che nel 2005 aveva rubato dei tasselli dagli scavi archeologici die che li ha oraspedendoli in un pacco, ricevuto dal titolare di un’agenzia di viaggi del comune campano, che lo ha consegnato ai Carabinieri del posto fisso Scavi. Lei si chiama Nicole, è affetta da tumore e si è ritrovata ad avere gravieconomici. Ha raccontato in una lettera contenuta nel pacco i motivi che l’hanno spinta a restituire quanto rubato nel 2005 dagli scavi: “Ero giovane e stupida – scrive in inglese – e volevo avere un pezzo di storia che nessuno poteva avere. Non ho effettivamente pensato o realizzato cosa stessi prendendo. Ho preso ...