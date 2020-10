Quartararo in pole a Le Mans, crescono le Ducati. Rossi decimo (Di sabato 10 ottobre 2020) La ancora davanti a tutti, ma si rivede la . Sono le indicazioni che arrivano alle qualifiche di Le Mans , dove a scattare dalla pole sarà Fabio Quartararo che ha precedute e due rosse di Borgo ... Leggi su leggo (Di sabato 10 ottobre 2020) La ancora davanti a tutti, ma si rivede la . Sono le indicazioni che arrivano alle qualifiche di Le, dove a scattare dallasarà Fabioche ha precedute e due rosse di Borgo ...

MazzaliVanna : RT @RaiNews: #motogp #LeMans, parte sesta la Ducati di Dovizioso - simcopter : RT @rtl1025: ?? #Formula1, Valtteri #Bottas in pole position nel Gran Premio dell'Eiffel, sulla pista del #Nurbugring, in #Motogp a Le Mans… - TicinoGazzetta : Pole di Quartararo a Le Mans - infoitsport : MotoGP, Le Mans: Fabio Quartararo li batte tutti, ecco la pole in casa - infoitsport : MotoGP, Le Mans: Quartararo in pole, Petrucci in prima fila -