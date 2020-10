PUBG Continental Series 3 | tutto ciò che c’è da sapere

Leggi su esports247

(Di sabato 10 ottobre 2020)Corporation, azienda organizzatrice dell’evento3, ha rilasciato qualche informazione in più su come si svolgerà il torneo, i giorni e il premio finale. L’evento vedrà partecipare squadre provenienti da quattro diverse regioni: Nord America, Europa, Asia e Asia-Pacifico. Tutte competeranno per vincere il titolo di Grand Champions che porterà un premio di 200 mila dollari americani per ciascuna regione per un totale di 800 mila dollari in palio. Ogni regione organizzerà e farà disputare le qualificazioni. Una volta superato il taglio ci sarà il Group Stage. Nella regione del Nord America si sa già che saranno ammessi 24 partecipanti tra cui Shoot to Kill, Oath, e Soniqs che gareggeranno per vincere 50 mila dollari e ...