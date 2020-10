"Metti la mascherina", calci e pugni ai poliziotti (Di sabato 10 ottobre 2020) Aggredisce i poliziotti che lo avevano invitato a indossare la mascherina. È accaduto stanotte a Sant'Agata Militello, nel Messinese, dove un 22enne di nazionalità marocchina è stato arrestato. Durante un controllo in un esercizio commerciale per verificare il rispetto delle norme anti-Covid, i poliziotti hanno notato il giovane senza il dispositivo di protezione e lo hanno invitato a indossare la mascherina. A quel punto il 22enne in evidente stato di alterazione psico-fisica, ha iniziato a inveire contro gli agenti, a sbattere la testa sull'asfalto e a scagliarsi contro i mezzi in sosta, sfondando il lunotto posteriore di un'auto. Quando i poliziotti hanno provato a fermarlo li ha aggrediti con calci, pugni e testate. Due di loro hanno ... Leggi su iltempo (Di sabato 10 ottobre 2020) Aggredisce iche lo avevano invitato a indossare la. È accaduto stanotte a Sant'Agata Militello, nel Messinese, dove un 22enne di nazionalità marocchina è stato arrestato. Durante un controllo in un esercizio commerciale per verificare il rispetto delle norme anti-Covid, ihanno notato il giovane senza il dispositivo di protezione e lo hanno invitato a indossare la. A quel punto il 22enne in evidente stato di alterazione psico-fisica, ha iniziato a inveire contro gli agenti, a sbattere la testa sull'asfalto e a scagliarsi contro i mezzi in sosta, sfondando il lunotto posteriore di un'auto. Quando ihanno provato a fermarlo li ha aggrediti cone testate. Due di loro hanno ...

