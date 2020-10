Mentana commosso ricorda Lillo Tombolini | fondatore ed ex direttore di La7 | “Grazie a lui arrivai qui dieci anni fa Un signore”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 ottobre 2020) E’ morto nella notte scorsaed exdi La7. Il giornalista, scomparso a 79, è statoto con commozione daldel TgLa7 Enricosulla sua pagina Facebook e nell’anteprima del suo telegiornale: “E’ l’uomo grazie al qualequifa. Probabilmente a molti di voi il suo nome non dice nulla, ma questo è una dimostrazione ulteriore di quanto sia stato capace di essere protagonista per tutto l’arco della storia delle tv private in Italia con tanti ruoli di responsabilità, senza mai fare il fenomeno e riuscendo a essere sempre competente, attento, capace, signore“ L'articolo ...