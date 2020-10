Manifestazione "no mask" a Roma: giovane senza mascherina portato in caserma (Di sabato 10 ottobre 2020) Tensioni alla Manifestazione in corso a Roma, a piazza San Giovanni, dove un manifestante, che non indossava la mascherina è stato fermato dalle forze dell’ordine. “Vergogna vergogna” urlano alcuni manifestanti mentre altri si avvicinano alle forze di polizia urlando,“ci dovete arrestare tutti”. I manifestanti non sono più di alcune decine, in gran parte con il gilet arancione.“Non siamo negazionisti, quel termine viene usato per chi nega l’Olocausto, mentre io credo sia alla Shoah che al Covid - dice uno di loro, mascherina abbassata sul mento per parlare con i cronisti -. Ma qui siamo arrivati al punto che la Costituzione non esiste più e non si può né dissentire né manifestare”.“La mascherina ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 10 ottobre 2020) Tensioni allain corso a, a piazza San Giovanni, dove un manifestante, che non indossava laè stato fermato dalle forze dell’ordine. “Vergogna vergogna” urlano alcuni manifestanti mentre altri si avvicinano alle forze di polizia urlando,“ci dovete arrestare tutti”. I manifestanti non sono più di alcune decine, in gran parte con il gilet arancione.“Non siamo negazionisti, quel termine viene usato per chi nega l’Olocausto, mentre io credo sia alla Shoah che al Covid - dice uno di loro,abbassata sul mento per parlare con i cronisti -. Ma qui siamo arrivati al punto che la Costituzione non esiste più e non si può né dissentire né manifestare”.“La...

