Lapadula si tatua un Inca per ricordare le origini peruviane. Ma è un Apache… (Di sabato 10 ottobre 2020) Gianluca Lapadula ha deciso di mostrare ai suoi followers un nuovo tatuaggio. L'attaccante del Benevento, reduce dalla marcatura decisiva nel match contro il Bologna, ha voluto dedicare un pensiero speciale alla mamma peruviana facendosi tatuare l'immagine di un Inca, simbolo del paese sudamericano. Questa la sua spiegazione sui social: "Le mie origini, metà del mio cuore, metà del mio sangue". Tuttavia, quando ha postato l'immagine sui social, in molti gli hanno fatto notare un'incongruenza. Infatti il disegno impresso sulla sua pelle ritrae più verosimilmente un Apache.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGIj6GXFFOD/"COMMENTITanti i commenti ironici alla sua foto, facendogli notare l'errore: "Stavo per dirti che era un pellerossa, ma come ho letto ... Leggi su itasportpress (Di sabato 10 ottobre 2020) Gianlucaha deciso di mostrare ai suoi followers un nuovoggio. L'attaccante del Benevento, reduce dalla marcatura decisiva nel match contro il Bologna, ha voluto dedicare un pensiero speciale alla mamma peruviana facendosire l'immagine di un, simbolo del paese sudamericano. Questa la sua spiegazione sui social: "Le mie, metà del mio cuore, metà del mio sangue". Tuttavia, quando ha postato l'immagine sui social, in molti gli hanno fatto notare un'incongruenza. Infatti il disegno impresso sulla sua pelle ritrae più verosimilmente un Apache.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGIj6GXFFOD/"COMMENTITanti i commenti ironici alla sua foto, facendogli notare l'errore: "Stavo per dirti che era un pellerossa, ma come ho letto ...

ItaSportPress : Lapadula si tatua un Inca per ricordare le origini peruviane. Ma è un Apache... - - Adnkronos : 'Le mie origini peruviane', ma #Lapadula si tatua un guerriero #Apache - lucianoperu86 : RT @Edoenonsolo: Il calciatore #Lapadula, la cui madre è originaria del #Perù ????, si tatua sulla spalla l’immagine di un guerriero peruvian… - Tito141092 : RT @contefiele: Lapadula si tatua un indiano in onore del Perù e i peruviani lo infamano perché si è fatto un Apache e non un Inca. Tutto m… - verdesrosas : RT @Adnkronos: 'Le mie origini peruviane', ma #Lapadula si tatua un guerriero Apache -