La Jomi Salerno cala il poker di vittorie | sabato lo scontro diretto con Oderzo

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Lasoffre ma alla fine riesce are ildi successi superando in trasferta il Leno con il risultato finale di 28 a 20 nel match valevole quale quarta giornata d’andata della Serie A Beretta femminile. Nonostante una prova al sotto delle aspettative la formazione allenata da coach Avram continua a punteggio pieno la marcia in testa alla classifica (in virtù della sconfitta del Mestrino e del pareggio del Brixen) in condominio concheprossimo sarà di scena alla palestra Caporale Maggiore Palumbo nello. La cronaca: Nel primo tempo capitan Napoletano e compagne partono subito forte, Gomez dopo quattro minuti ...