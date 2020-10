Incredibile in Francia | oggi quasi 27 mila nuovi contagi | è record

Leggi su sportface

(Di sabato 10 ottobre 2020) Inl’epidemia da Covid-19 è totalmente fuori controllo. Nella giornata di, sabato 10 ottobre, sono stati registrati 26.896 che di gran lunga è il nuovodel paese: con questiil numero totale, dall’inizio dell’epidemia, sale a 718.873 mentre sono stati registrati anche 101 morti che porta il computo totale a 32.684. Il tasso di positività sale all’11%: non c’è bisogno di uno scienziato per capire come la situazione oltralpe è davvero preoccupante.