Franceska Pepe sostiene Tommaso Zorzi e fa un appello ai fan | “Vorrei mandargli un aereo”

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 10 ottobre 2020)la vedremo molto presto, nelle prossime ore, nella trasmissione Live Non è la d’Urso, pronta ad affrontare le temutissime cinque sfere. In queste ore è stata al centro dell’attenzione per via di uno sfogo contro il Grande Fratello Vip (video in apertura). Il suo pensiero però è tornato ancora una volta a... L'articoloe fa unai fan: “Vorreiun aereo” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.