Formula 1 | qualifiche GP Eifel | Bottas in pole | Leclerc parte quarto

Leggi su inews24

(Di sabato 10 ottobre 2020) Si sono concluse poco fa ledel GP di1 in programma ad. Valtterisi è conquistato laDopo un weekend di pausa, la1 torna a fare sul serio. Domani i piloti andranno in pista per il GP di, così chiamato in onore dell’area … L'articolo proviene da .