De Luca su Apertura Scuole in Campania: Fatti test Sierologici a 90% del Personale Scolastico (Di sabato 10 ottobre 2020) Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, si esprime in merito all’Apertura delle Scuole durante la pandemia. “La Campania ha fatto quello che nessun’altra Regione d’Italia ha fatto perché avendo differito l’Apertura dell’anno Scolastico di dieci giorni, ne abbiamo approfittato per fare i test Sierologici praticamente a tutto il Personale Scolastico” afferma. “In Campania abbiamo fatto … Leggi su youreduaction (Di sabato 10 ottobre 2020) Vincenzo De, governatore della Regione, si esprime in merito all’delledurante la pandemia. “Laha fatto quello che nessun’altra Regione d’Italia ha fatto perché avendo differito l’dell’annodi dieci giorni, ne abbiamo approfittato per fare ipraticamente a tutto il” afferma. “Inabbiamo fatto …

luca64f : RT @ATCLLAZIO: allo #SpazioRossellini continua il laboratorio ALPHABET:Metodo a cura di gruppo nanou + Luca Brinchi ?? appuntamento sabato… - TemaMarco60 : Spero solo che la giusta apertura verso i Campani NON includa nel caso,anche il sig. De Luca,che durante il diffici… - il_laocoonte : @Luca_Mussati @federicofubini si vogliono incolpare a tutti i costi i luoghi di divertimento e aggregazione quando… - Maria15112786 : Farò incavolare qualcuno, dopo apertura sono andata varie volte a mangiare fuori. Su 10 volte solo in 3 casi ho vis… - Fondazione_MUF : Splendida apertura teatrale di @stefanomassini sul pensiero eretico per #Colloquia2020 XII edizione. Oggi pomeriggi… -