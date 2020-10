Covid, Pregliasco: 'Inquietante l'aumento di contagi in alcune regioni' (Di sabato 10 ottobre 2020) 'Quello di oggi è un dato sostanzialmente stabile, ma inquieta l'incremento in alcune regioni. Non dobbiamo abbassare la guardia. E' necessario, secondo me, preoccuparsi in un senso positivo e ... Leggi su leggo (Di sabato 10 ottobre 2020) 'Quello di oggi è un dato sostanzialmente stabile, ma inquieta l'incremento in. Non dobbiamo abbassare la guardia. E' necessario, secondo me, preoccuparsi in un senso positivo e ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Pregliasco Covid, Pregliasco: "Inquieta aumento casi in alcune regioni" Adnkronos Il virologo Pregliasco: “Inquieta l’aumento di casi di Covid-19 in alcune regioni”

Intervenendo all'Adnkronos Salute, il virologo dell'Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco ha commentato i dati odierni del bollettino nazionale dei casi Covid. "Quello di oggi è un dato ...

Coronavirus, Pregliasco: perché aumentano i ricoveri con sintomi

Lo afferma Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università ... complicanze è il segnale della ripresa della diffusione del coronavirus, un dato da tenere sempre sotto controllo”, ha spiegato ...

