Can Yaman a Verissimo – “Sono single, ma…” (Di sabato 10 ottobre 2020) Can Yaman a Verissimo per raccontarsi non solo dal punto di vista professionale. L’attore e protagonista della celebre serie turca Daydreamer – Le ali di un sogno, ha avuto modo di raccontarsi alla padrona di casa in una lunga intervista. Can Yaman ha rivelato anche la verità sul suo rapporto con Demet Ozdemir, la co-protagonista nella soap. E poi ha parlato anche di un progetto futuro in ballo, che coinvolge il noto regista Ferzan Ozpetek. Can Yaman in esclusiva a Verissimo – “Siamo solo amici” Una delle domande più gettonate tra i fan di Daydreamer riguarda il rapporto reale fra Can Yaman e Demet Ozdemir. “Siamo solo amici, lei sul set mi ha aiutato molto”, ha rivelato alla Toffanin, “speriamo di lavorare ancora ... Leggi su giornal (Di sabato 10 ottobre 2020) Canper raccontarsi non solo dal punto di vista professionale. L’attore e protagonista della celebre serie turca Daydreamer – Le ali di un sogno, ha avuto modo di raccontarsi alla padrona di casa in una lunga intervista. Canha rivelato anche la verità sul suo rapporto con Demet Ozdemir, la co-protagonista nella soap. E poi ha parlato anche di un progetto futuro in ballo, che coinvolge il noto regista Ferzan Ozpetek. Canin esclusiva a– “Siamo solo amici” Una delle domande più gettonate tra i fan di Daydreamer riguarda il rapporto reale fra Cane Demet Ozdemir. “Siamo solo amici, lei sul set mi ha aiutato molto”, ha rivelato alla Toffanin, “speriamo di lavorare ancora ...

MediasetPlay : Lo state aspettando da settimane... ?? Domani sarà finalmente ospite a #Verissimo, in esclusiva, Can Yaman!… - QuiMediaset_it : A #Verissimo tra gli ospiti di #silviatoffanin @canyaman1989 @LCuccarini @Gerry_Scotti ed @EzioGreggio Alle 16 su… - team_world : Questo pomeriggio andrà in onda l'intervista di CAN YAMAN a Verissimo ?? - Antonel14948106 : RT @RosaCanyaman: Can Yaman l'uomo del successo e del valore #VerissimoCanYaman - JohnyFan1 : RT @Filomen67527274: L'amore ha sempre un nome un sorriso e un paio di occhi magnetici. Semplicemente CAN YAMAN 4 #VerissimoCanYaman -