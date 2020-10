Adua e Morra messi faccia a faccia, ma continuano a mentire (Di sabato 10 ottobre 2020) Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sono stati messi faccia a faccia dalla produzione del Grande Fratello Vip che li ha isolati in due stanze diverse della casa ed ha fatto prima ad una, poi all’altro, alcune domande sul loro rapporto. I due attori hanno avuto l’opportunità di rispondere in maniera autonoma senza ascoltare la risposta dell’altro ed anche in questo caso ci sono state alcune incongruenze. A domanda diretta “quanto è durata la vostra relazione”, Adua ha risposto che “forse è durata due anni” e che “essendo stata una favola” non si ricordava con esattezza le date; mentre Morra ha detto che è durata un anno e mezzo ed è iniziata nel ... Leggi su biccy (Di sabato 10 ottobre 2020)Del Vesco e Massimilianosono statidalla produzione del Grande Fratello Vip che li ha isolati in due stanze diverse della casa ed ha fatto prima ad una, poi all’altro, alcune domande sul loro rapporto. I due attori hanno avuto l’opportunità di rispondere in maniera autonoma senza ascoltare la risposta dell’altro ed anche in questo caso ci sono state alcune incongruenze. A domanda diretta “quanto è durata la vostra relazione”,ha risposto che “forse è durata due anni” e che “essendo stata una favola” non si ricordava con esattezza le date; mentreha detto che è durata un anno e mezzo ed è iniziata nel ...

