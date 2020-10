"Voi state violando la legge". Così Borgonovo spiazza Formigli (Di venerdì 9 ottobre 2020) Francesca Galici Le mascherine sono obbligatorie anche nei luoghi chiusi e Così il giornalista Francesco Borgonovo spiazza Formigli a Piazzapulita, indossandola La confusione sui contenuti dei dpcm del governo accompagna gli italiani fin dall'inizio della pandemia. Nei decreti firmati da Giuseppe Conte c'è sempre quel detto-non detto che porta i cittadini a dover interpretare la norma e Così ognuno lo fa a modo suo, senza certezze. Anche l'ultimo, entrato in vigore l'8 ottobre, presenta alcuni punti poco chiari, portati all'estremo da Francesco Borgonovo durante l'ultima puntata di Piazzapulita, tra l'imbarazzo degli altri ospiti e di Roberto Formigli, che non ha potuto negare la logica e la ragione nel discorso del giornalista. "Io sono ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 ottobre 2020) Francesca Galici Le mascherine sono obbligatorie anche nei luoghi chiusi e; il giornalista Francescoa Piazzapulita, indossandola La confusione sui contenuti dei dpcm del governo accompagna gli italiani fin dall'inizio della pandemia. Nei decreti firmati da Giuseppe Conte c'è sempre quel detto-non detto che porta i cittadini a dover interpretare la norma e; ognuno lo fa a modo suo, senza certezze. Anche l'ultimo, entrato in vigore l'8 ottobre, presenta alcuni punti poco chiari, portati all'estremo da Francescodurante l'ultima puntata di Piazzapulita, tra l'imbarazzo degli altri ospiti e di Roberto, che non ha potuto negare la logica e la ragione nel discorso del giornalista. "Io sono ...

fattoquotidiano : Borgonovo contro tutti a Piazzapulita: “Io ho la mascherina e voi no. State violando la legge”. Ferrario: “Siamo di… - ClaMarchisio8 : @elisea1976 Vero. C'È UN PROTOCOLLO. Ma voi vi state rendendo conto di cosa stiamo scrivendo, leggendo e poi pensan… - angeeljque : voi non state bene - __mrharrystyles : ma voi come state realmente? vi sentite bene? felici? oppure è tutta finzione? - Lavocado182 : @Pilgrim1983 @fattoquotidiano In verità è stato il contrario, il pollaio lo state facendo voi con argomenti deboli… -