Uomini e Donne, infrante regole anti-Covid, Davide e Beatrice si baciano: “Che senso ha la mascherina?” (VIDEO) (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne è andata in onda una scena molto romantica tra Davide e Beatrice. I due ragazzi, infatti, hanno deciso di infrangere le regole anti-Covid scambiandosi un tenero bacio. L’esterno in questione ha, naturalmente, lasciato senza parole tutti presenti studio, allo stesso tempo, però, sul web ha fatto scatenare il caos Molti telespettatori hanno accusato il programma di non aver rispettato le regole per tutelare i concorrenti dal Coronavirus. Il bacio tra Beatrice e Davide L’edizione di quest’anno di Uomini e Donne è molto particolare in quanto sono state apportate delle modifiche al ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nel corso della puntata di oggi diè andata in onda una scena molto romca tra. I due ragazzi, infatti, hanno deciso di infrangere lescambiandosi un tenero bacio. L’esterno in questione ha, naturalmente, lasciato senza parole tutti presenti studio, allo stesso tempo, però, sul web ha fatto scatenare il caos Molti telespettatori hanno accusato il programma di non aver rispettato leper tutelare i concorrenti dal Coronavirus. Il bacio traL’edizione di quest’anno diè molto particolare in quanto sono state apportate delle modifiche al ...

matteosalvinimi : #Salvini: per le importanti comunali dell'anno prossimo nelle grandi città italiane chiederemo di candidarsi a donn… - LiaQuartapelle : Padre Maccalli e Nicola Chiacchio sono liberi. Lo hanno annunciato le autorità maliane. Una bella notizia per tutta… - matteosalvinimi : #Salvini: La Lega non ha organizzato nessuna manifestazione davanti al Tribunale, non mi sarei mai permesso di dist… - Novella_2000 : Ennesima coppia di Uomini e Donne si è detta addio (VIDEO) - Kuoroo_ : RT @jemenfousoui: Nel mondo reale le donne non hanno nemmeno il loro nome sui loro documenti, nel mondo reale le bambine di 11 anni vengono… -