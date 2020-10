Turista toscana restituisce la sabbia sottratta 40 anni fa dalle spiagge della Sardegna (Di venerdì 9 ottobre 2020) La storia è stata resa nota dall'associazione "Sardegna Rubata e Depredata" che pubblica anche la lettera di Elena: "Ho ritrovato queste bottiglie svuotando la cantina e mi sono detta: questa sabbia deve tornare al suo posto" Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 9 ottobre 2020) La storia è stata resa nota dall'associazione "Rubata e Depredata" che pubblica anche la lettera di Elena: "Ho ritrovato queste bottiglie svuotando la cantina e mi sono detta: questadeve tornare al suo posto"

