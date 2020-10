The Right Stuff, recensione dei primi episodi: la storia dei Mercury Seven su Disney+ (Di venerdì 9 ottobre 2020) recensione dei primi episodi di The Right Stuff, serie prodotta da National Geographic e disponibile su Disney+. Scrivere la recensione di The Right Stuff, per l'esattezza dei primi due episodi della nuova serie prodotta da National Geographic e aggiunta al catalogo di Disney+ ora che il celebre canale scientifico fa parte della proprietà della major, significa innanzitutto cercare di liberarsi dell'ingombrante ricordo del film di Philip Kaufman del 1983 (uscito in Italia con il titolo Uomini veri, rimasto come sottotitolo per la traduzione nostrana della trasposizione televisiva), che racconta la stessa storia a partire dall'omonimo libro che ricostruisce la ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 ottobre 2020)deidi The, serie prodotta da National Geographic e disponibile su. Scrivere ladi The, per l'esattezza deiduedella nuova serie prodotta da National Geographic e aggiunta al catalogo diora che il celebre canale scientifico fa parte della proprietà della major, significa innanzitutto cercare di liberarsi dell'ingombrante ricordo del film di Philip Kaufman del 1983 (uscito in Italia con il titolo Uomini veri, rimasto come sottotitolo per la traduzione nostrana della trasposizione televisiva), che racconta la stessaa partire dall'omonimo libro che ricostruisce la ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Right Stuff, recensione dei primi episodi: la storia dei Mercury Seven su Disney+… - pinangelomarino : RT @ItDocScreenings: ?? Ecco a voi la Call ufficiale di IDS Academy ?? Se sei un autore o un produttore... Do the right move e partecipa alla… - JUNGW00PS : HSSKJSKSJSKSJSJJSJZ THE TEASER PHOTOS WILL DROP IN A FEW MINS RIGHT - Fantascienzacom : Da oggi su @DisneyPlusIT la serie sull'avventura del Mercury Seven - daylightcas : @shehedean STOPSGSHSJBSH THE WAY UR RIGHT -