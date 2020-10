Sandra Milo | ' A 87 anni devo lavorare per mantenere i miei figli disoccupati'

1giornodapecora : Grazie a tutti i nostri ospiti di oggi, @GiovanniToti, @AndreaRomano9, Marcello Lippi, Matteo Bassetti e Sandra Mil… - Radio1Rai : RT @1giornodapecora: La più grande attrice di tutti i tempi chiude la puntata di oggi: a @Radio1Rai #ugdp c’è Sandra Milo! - 1giornodapecora : La più grande attrice di tutti i tempi chiude la puntata di oggi: a @Radio1Rai #ugdp c’è Sandra Milo! - DanDec1964 : - infoitcultura : Sandra Milo al lavoro a 87 anni: «Lo faccio per mantenere i figli, sono disoccupati» -

Ultime Notizie dalla rete : Sandra Milo

Per lo sciopero della fame fatto in quei giorni Sandra Milo ha anche avuto un malore, ed è stata costretta all’assoluto riposo. Lui ha anche un bambino, il mio nipotino Flavio, di 7 anni, e anche mia ...Intervistata dal settimanale Nuovo Sandra Milo, 87 anni, racconta i suoi sacrifici per aiutare i figli disoccupati: “Ho bisogno di lavorare per mantenere i miei figli, Azzurra e Ciro, che sono disoccu ...