Sammy Hassan rifiuta il trono | Passo indietro dopo Uomini e Donne

Leggi su giornal

(Di venerdì 9 ottobre 2020)deve essere rimasto decisamente segnato dalla turbolenta storia d’amore con Giovanna Abate, nata a. Sarà per questo che, rispondendo a una domanda fatta dai follower,senza mezzi termini ilover, come possibilità di trovare un nuovo amore. In effetti, il vocalist avrebbe tutte le carte in regola, nonché l’età giusta, per sedere nel parterre maschile delover di. Ciò, nonostante, ormai, questa distinzione non sia più così netta, visto che tutto è confluito in un’unica puntata, in questa nuova edizione die ...