Reggina, video a sorpresa di De Rossi per il neo arrivato Marcucci e il "suo" 16 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sopresa sicuramente gradita quella ricevuta dal neo acquisto della Reggina Andrea Marcucci da parte di Daniele De Rossi. Il ragazzo, molto legato al numero 16 per via del suo idolo, De Rossi appunto, ha ricevuto un bel messaggio da parte dell'ex capitano della Roma che ha voluto augurargli tanta fortuna per questa nuova avventura a Reggio Calabria. "Io ho passato tante cose alla Roma, una me la ricordo con particolare piacere", ha esordito De Rossi nel videomessaggio per Andrea Marcucci. "Eravamo in ritiro con la Roma, la mattina scendiamo per ...

