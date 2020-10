Nuova impennata dei casi in Italia Oggi 5 372 e 28 morti

Leggi su agi

(Di venerdì 9 ottobre 2020) AGI - Nuovo balzo dell'epidemia di Covid insi registrano 5.372 nuovicontro i 4.458 di ieri, mai così tanti dal 28 marzo, per un totale di 343.770. Record di tamponi, 129.471, circa 1.400 più di ieri. In crescita anche i decessi, 28contro i 22 di ieri, e sono 36.111 dall'inizio dell'epidemia. Salgono i ricoveri: 161 in più in regime ordinario (4.086 totali) e 29 in più in terapia intensiva (sono 387 in tutto). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. A trainare la crescita è la Lombardia, balzata a 983in un giorno, seguita da Campania (769), Veneto (595), Toscana (483), Piemonte (401) e Lazio (387). Eccetto la Lombardia, si tratta degli incrementi piu' alti di sempre per ...