Nero a metà 3 si farà, la conferma di Claudio Amendola (Di venerdì 9 ottobre 2020) La seconda stagione della fiction con Claudio Amendola è terminata giovedì 8 ottobre 2020 e già i fan si chiedono se Nero a metà 3 si farà oppure no. Il grande successo della serie di Rai 1 è indiscutibile, infatti, quest'anno ha chiuso con oltre il 23% di share e più di 5.000.000 di spettatori. A parlare di una nuova stagione, però, era già stato l'attore romano in passato. Durante un'intervista con TV Sorrisi e Canzoni, riportata anche da siti come SuperGuida TV, ha infatti affermato che ci sono già i piani per un terzo ciclo di episodi. All'epoca si stava lavorando sulle sceneggiature, in particolare sulla trama orizzontale, ovvero quella che avrebbe fatto da filo conduttore in ogni puntata. Ecco quanto ha detto: Penso proprio di sì.

