Nainggolan sui social: “Spero di tornare presto, grazie per i messaggi” (Di venerdì 9 ottobre 2020) A pochi giorni dal Derby di Milano, anche Radja Nainggolan è risultato positivo al test del Covid–19 nell’Inter. il centrocampista belga attraverso instagram ha voluto ringraziare i tifosi: “Ciao a tutti purtroppo anch’io sono risultato positivo al covid. Sono in isolamento, ho letto tanti vostri messaggi e vi ringrazio per l’affetto che mi state dimostrando… spero di tornare presto.” Foto: screen instagram Nainggolan L'articolo Nainggolan sui social: “Spero di tornare presto, grazie per i messaggi” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 ottobre 2020) A pochi giorni dal Derby di Milano, anche Radjaè risultato positivo al test del Covid–19 nell’Inter. il centrocampista belga attraverso instagram ha voluto ringraziare i tifosi: “Ciao a tutti purtroppo anch’io sono risultato positivo al covid. Sono in isolamento, ho letto tanti vostri messaggi e vi ringrazio per l’affetto che mi state dimostrando… spero di.” Foto: screen instagramL'articolosui: “Spero diper i messaggi” proviene da Alfredo Pedullà.

Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??#SerieA - il punto sui big con la valigia: da #Milik ad #Eriksen ??#CMITmercato - calciomercatoit : ??#SerieA - il punto sui big con la valigia: da #Milik ad #Eriksen ??#CMITmercato - gattosardo : @ragnar_legend @HariChannel Oddio ma quei giorni me li ricordo benissimo, ne parlava la dirigenza, conte, i giornal… - EricFrentzen : Più di venti ore dalla fine del #calciomercato e ancora mi tocca leggere negli aggregatori, sentire in TV, vedere s… - FraCaruana : Da #Khedira a #Milik, da #Nainggolan a #Pastore: quei giocatori che non servono più ma restano. E pesano sui bilanc… -

Ultime Notizie dalla rete : Nainggolan sui Nainggolan sui social: “Spero di tornare presto, grazie per i messaggi” alfredopedulla.com Social – Anche Nainggolan conferma: “Sono risultato positivo al Covid”

La notizia è di ieri, ma soltanto oggi il diretto interessato Nainggolan si è esposto pubblicamente sui social: con una storia su Instagram infatti il belga ha confermato la sua positività al Covid au ...

Il mancato ritorno di Nainggolan: tifosi del Cagliari divisi

C'è chi accusa la società e chi invece la giustifica. Comunque resta in Sardegna un amore infinito per il guerriero Ninja ...

La notizia è di ieri, ma soltanto oggi il diretto interessato Nainggolan si è esposto pubblicamente sui social: con una storia su Instagram infatti il belga ha confermato la sua positività al Covid au ...C'è chi accusa la società e chi invece la giustifica. Comunque resta in Sardegna un amore infinito per il guerriero Ninja ...